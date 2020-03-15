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15 Mart 2020, Pazar
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Sumudica'ya 9. !

Sumudica'ya 9. sarı kart!

, hakeme itirazdan dolayı 89. dakikada gördü. Bu kart, Rumen teknik adamın ’de bu sezon gördüğü 9. sarı kart oldu.

, hakeme itirazdan dolayı 89. dakikada gördü. Bu kart, Rumen teknik adamın 'de bu sezon gördüğü 9. sarı kart oldu. Hocalar da 4 sarı karta cezalı duruma düşüyor.
  1. 15.3.2020
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