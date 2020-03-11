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11 Mart 2020, Çarşamba
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G.Antep, taraftarla bir başka

G.Antep, taraftarla bir başka

Bu sezon topladığı 32 puanın 19'unu sahasında kazanan Gaziantep FK, evindeki son 3 maçı kaybetmedi.

Bu sezon topladığı 32 puanın 19'unu sahasında kazanan Gaziantep FK, evindeki son 3 maçı kaybetmedi. Başkan , "Taraftarımızın coşkusu takımımıza da yansıyor ve muhteşem bir birliktelik oluyor" dedi.

  1. 11.3.2020
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