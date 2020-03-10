Gaziantep FK Aytemiz Alanyaspor maçına çalışıyor
Gaziantep FK, Teknik Direktör Marius Sumudica yönetiminde Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçına hazırlanmaya devam ediyor.
Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü. Salonda ısınma hareketlerinin ardından güç ve dayanıklılık çalışmaları yapan kırmızı-siyahlılar, koordinasyon çalışmalarıyla antrenmanı tamamladı. Antrenmanı kulübün başkan yardımcısı Mahsum Altunkaya da izledi ve takıma başarılar diledi.
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