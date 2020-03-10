Gaziantep FK Aytemiz Alanyaspor maçına çalışıyor - Son dakika Gazişehir Gaziantep haberleri - Fotomaç
10 Mart 2020, Salı
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FK maçına çalışıyor

Gaziantep FK Aytemiz Alanyaspor maçına çalışıyor

FK, Teknik Direktör Marius Sumudica yönetiminde 'in 26. haftasında deplasmanda oynayacağı maçına hazırlanmaya devam ediyor.

Futbol Kulübü, 'in 26. haftasında deplasmanda ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü. Salonda ısınma hareketlerinin ardından güç ve dayanıklılık çalışmaları yapan kırmızı-siyahlılar, koordinasyon çalışmalarıyla antrenmanı tamamladı. Antrenmanı kulübün başkan yardımcısı Mahsum Altunkaya da izledi ve takıma başarılar diledi.

  1. 10.03.2020
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