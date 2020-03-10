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10 Mart 2020, Salı
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G.Antep iddialı

G.Antep iddialı

’la berabere kalan G.Antep FK, gözünü Alanya deplasmanına çevirdi.

'la berabere kalan G.Antep FK, gözünü Alanya deplasmanına çevirdi. Başkan , kalan 9 maçta en iyi sonucu almak istediklerini vurgulayıp, "Dokuz final maçımız kaldı, ligde hedefimiz ilk 10" değerlendirmesinde bulundu
  1. 10.3.2020
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