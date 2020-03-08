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08 Mart 2020, Pazar
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Sumudica’ya son dakika şoku

Sumudica’ya son dakika şoku

, maçın başlamasına kısa süre kala şok yaşadı.

Gaziantepspor Teknik Direktörü Marius Sumudica, maçın başlamasına kısa süre kala şok yaşadı. Son oynanan karşılaşmasında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Rumen hocaya bu durum maçın başlamasına dakikalar kala iletildi. Sumudica'nın diğer bir sarı kartı da resmi bir maçta stat koridorunda gördüğü ve bundan habersiz olduğu öğrenildi.
  1. 8.3.2020
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