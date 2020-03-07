Gaziantep'li Kayode'den asker selamı! - Son dakika Gazişehir Gaziantep haberleri - Fotomaç
07 Mart 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Gazişehir Gaziantep Kayode'den Mehmetçik'e selam!

'li Kayode'den asker selamı!

Gaziantep'li Kayode'den asker selamı!

'in 25. haftasında FK ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekipte 53. dakikada attığı golle skoru 1-1'e getiren , golden sonra asker selamı vererek şehitlerimizi andı. Nijeryalı futbolcunun bu davranışı büyük takdir topladı.

FK oyuncusu , şehitlerini unutmadı...

karşısında 53. dakikda attığı golle skoru 1-1'e getiren Nijeryalı futbolcu, golün ardından tribünlere koşarak asker selamı verdi.

Kayode'nin bu davranışı büyük takdir toplarken, sosyal medyada binlerce övgü mesajı aldı.

  1. 07.03.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Gaziantep'li Kayode'den asker selamı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN