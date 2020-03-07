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07 Mart 2020, Cumartesi
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, Fırtına’ya hazır

Gaziantep, Fırtına’ya hazır

 son 2 deplasmandan 1 puan çıkartan FK, şampiyonluğun güçlü adayı 'la bugün evinde oynayacağı kritik maça hazır.

son 2 deplasmandan 1 puan çıkartan FK, şampiyonluğun güçlü adayı 'la bugün evinde oynayacağı kritik maça hazır. Kırmızı-siyahlılarda kanat oyuncusu Muğdat Çelik'le, ön libero Jefferson'un sakatlığının geçmesi, teknik heyetin yüzünü güldürdü.

  1. 7.3.2020
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