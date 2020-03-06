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06 Mart 2020, Cuma
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FK maçına hazır

Gaziantep FK Trabzonspor maçına hazır

'in 25. haftasında 'u konuk edecek olan FK, hazırlıklarını Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanla tamamladı.

FK, 'in 25. haftasında yarın sahasında ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenmanın ana bölümünde taktik çalışmalar gerçekleştirildi. İdmanın son bölümünde ise üç takım halinde dar alanda çift kale maç yapıldı.

Kırmızı-siyahlı ekip, hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.

  1. 06.03.2020
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