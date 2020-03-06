Gaziantep FK Trabzonspor maçına hazır
Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor'u konuk edecek olan Gaziantep FK, hazırlıklarını Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanla tamamladı.
Gaziantep FK, Süper Lig'in 25. haftasında yarın sahasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.
Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenmanın ana bölümünde taktik çalışmalar gerçekleştirildi. İdmanın son bölümünde ise üç takım halinde dar alanda çift kale maç yapıldı.
Kırmızı-siyahlı ekip, hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.
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