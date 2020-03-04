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04 Mart 2020, Çarşamba
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FK'ya iyi haber!

Gaziantep FK'ya iyi haber!

Futbol Kulübü, 'in 25. haftasında 7 Mart Cumartesi günü ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, kulüp tesislerinde teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda maçında forma giyen futbolcular yenilenme çalışması yaptı.

İdmanda, diğer futbolcular ise ısınma hareketlerinin ardından dar alanda çift kale maç oynadı.Sakatlıkları nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan Jefferson ile Muğdat Çelik de antrenmanın tamamında takımla çalışmalara katıldı. Öte yandan hastalığı nedeniyle maçında forma giyemeyen de antrenmanda yer aldı.

  1. 04.03.2020
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