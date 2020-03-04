Gaziantep FK'ya iyi haber!

İdmanda, diğer futbolcular ise ısınma hareketlerinin ardından dar alanda çift kale maç oynadı.Sakatlıkları nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan Jefferson ile Muğdat Çelik de antrenmanın tamamında takımla çalışmalara katıldı. Öte yandan hastalığı nedeniyle Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyen Muhammet Demir de antrenmanda yer aldı.