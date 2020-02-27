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27 Şubat 2020, Perşembe
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lidere bilendi

Gaziantep lidere bilendi

deplasmanından 1 puanla dönen G.Antep FK, deplasmanında da umutlu.

deplasmanından 1 puanla dönen G.Antep FK, deplasmanında da umutlu. Başkan , "Umut ediyorum ki takımımız elinden gelenin en iyisini sahaya koyarak, taraftarlarımızı ve şehrimizi mutlu etmeyi sürdürecektir" diye konuştu
  1. 27.2.2020
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