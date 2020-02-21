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21 Şubat 2020, Cuma
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Antep havalarda

galibiyetinin mimarı, önünde de kazanmak istediklerini söyledi.

G. FK'nin Portekizli orta sahası Sousa, Rize maçında attığı golün, kendisine özgüven kazandırdığını söyledi. Üst sıralara tırmanmak istediklerini vurgulayan 29 yaşındaki tecrübelu futbolcu, "Bu 3 puan bizi yukarılara taşıyacaktır. G.Antep FK takımı her maça 3 puan hedefiyle çıkıyor. maçı da bunlardan biri. Güçlü bir ekibe karşı güzel futbol oynamak istiyoruz. Umarım hak ettiğimiz bir galibiyet alırız" değerlendirmesinde bulundu.
  1. 21.2.2020
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