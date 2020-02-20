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20 Şubat 2020, Perşembe
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Horoz Uygun adım

Horoz Uygun adım

Denizlispor, son olarak ’u çalıştıran Teknik Direktör ’la prensip anlaşmasına vardı.

Denizlispor'da 'ten boşalan teknik direktörlük görevine 'un getirilmesi planlanıyor. Denizlispor Başkanı Ali Çetin, 48 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcı Bülent Uygun ile prensipte anlaşmaya vardıklarını, fakat görüşmelerin halen devam ettiğini kaydetti. Bülent Uygun'la imza atılmasının, an meselesi olduğu öğrenildi. Son olarak 'u çalıştıran Uygun, sarı-kırmızılıların başında 7 karşılaşmada görev alırken, 2 galibiyet, 5 mağlubiyet elde etti.
  1. 20.2.2020
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