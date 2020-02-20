Galibiyet beni kurtardı
G.Antep FK'nin Rize maçında iki penaltıdan yararlanamayan Muhammet Demir, galibiyetin kendisini kurtardığını belirtti. Demir, "Bu galibiyet kaçırdığım penaltılardan daha az etkilenmemi sağladı. Taraftarlarla da problemim yok. Önümüzdeki haftalarda bunu telafi edeceğim" ifadelerini kullandı.
G.Antep FK'nin Rize maçında iki penaltıdan yararlanamayan Muhammet Demir, galibiyetin kendisini kurtardığını belirtti. Demir, "Bu galibiyet kaçırdığım penaltılardan daha az etkilenmemi sağladı. Taraftarlarla da problemim yok. Önümüzdeki haftalarda bunu telafi edeceğim" ifadelerini kullandı.
'BARAJ 37 OLUR'
G.Antep FK Teknik Direktörü Sumudica, kıran kırana geçen ligde, küme düşme barajı için tespitte bulundu. Rumen çalıştırıcı, "Önümüzde zorlu bir 5 hafta var önümüzde. Benim düşünceme göre 36-37 puanla ligde kalınabilir" değerlendirmesinde bulundu.
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Toplam 2
Yorum
OSMAN DEMEDİ DEMEYİN HALİL FENER İ YAKACAK.
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Faruk Süren'den Mustafa Cengiz'e olay sözler! "Eli sıkılacak adam değil"
Toplam 2
Yorum
HİÇ YAKIŞMADI ÇOK ÜZÜNTÜ VERİCİ BİZ GS LILAR İÇİN. SİMDİKİ BAŞKANIMIZ SN CENGİZ İ SEVİYORUZ AMMA EFSANE BAŞKANI DA SEVİYORUZ.. YAKIŞMADI GS LILARA
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Faruk Süren'den Mustafa Cengiz'e olay sözler! "Eli sıkılacak adam değil"
Toplam 2
Yorum
ayıp Galatasaray terbiyesi görgüsü nerede kaldı? Yaşına yakışıyormu sayın başkan?
Galibiyet beni kurtardı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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