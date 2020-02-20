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20 Şubat 2020, Perşembe
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Galibiyet beni kurtardı

Galibiyet beni kurtardı

G.Antep FK'nin maçında iki penaltıdan yararlanamayan , galibiyetin kendisini kurtardığını belirtti. Demir, "Bu galibiyet kaçırdığım penaltılardan daha az etkilenmemi sağladı. Taraftarlarla da problemim yok. Önümüzdeki haftalarda bunu telafi edeceğim" ifadelerini kullandı.

G.Antep FK'nin maçında iki penaltıdan yararlanamayan , galibiyetin kendisini kurtardığını belirtti. Demir, "Bu galibiyet kaçırdığım penaltılardan daha az etkilenmemi sağladı. Taraftarlarla da problemim yok. Önümüzdeki haftalarda bunu telafi edeceğim" ifadelerini kullandı.

'BARAJ 37 OLUR'

G.Antep FK Sumudica, kıran kırana geçen ligde, küme düşme barajı için tespitte bulundu. Rumen çalıştırıcı, "Önümüzde zorlu bir 5 hafta var önümüzde. Benim düşünceme göre 36-37 puanla ligde kalınabilir" değerlendirmesinde bulundu.

  1. 20.2.2020
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