Andre Sousa: Güzel futbol oynamak istiyoruz
Gaziantep Futbol Kulübünün başarılı orta saha oyuncusu Andre Sousa, Çaykur Rizespor maçında attığı golün kendisine öz güven kazandırdığını söyledi. Üst sıralara çıkmak istediklerini belirten Souza, Takım olarak verdiğimiz güzel mücadelemizin karşılığını aldık." ifadelerini kullandı.
Gaziantep Futbol Kulübü'nün (Gaziantep FK) Portekizli orta saha oyuncusu Andre Sousa, Çaykur Rizespor maçında attığı golün kendisine öz güven kazandırdığını söyledi.
Sousa, gazetecilere yaptığı açıklamada, geride kalan hafta 2-0 kazandıkları Çaykur Rizespor karşılaşmasında takım olarak iyi bir mücadele verdiklerini vurguladı. Alınan galibiyetin kendilerini mutlu ettiğini aktaran Sousa, "Bu 3 puan bizi yukarılara taşıyacaktır. Takım olarak verdiğimiz güzel mücadelemizin karşılığını aldık." ifadelerini kullandı.
"BURADA OMAKTAN ÇOK MUTLUYUM"
Portekizli orta saha oyuncusu, Çaykur Rizespor maçında attığı golle ilgili, "Maçtan önce oğlumla, 'Gol atarsam seni arayacağım.' diye anlaşmıştım. Golün ardından da yaptığım hareket oğluma mesaj anlamı taşıyordu. Benim gol atmamdan çok takımımızın galip gelmesi önemli. O maçta benim gibi Djilobodji de gol attı. Attığım veya atacağım goller bana özgüven verecek. Mutlu oldum. Umarım devamını getirebilirim." diye konuştu. Takıma katılalı çok kısa bir süre geçtiğini anımsatan Sousa, "Burada olmaktan çok mutluyum. Çünkü bu ailenin bir parçası oldum. Benimle aynı dili konuşan çok arkadaşım var. Bu da benim işimi kolaylaştırıyor. İyi yolda olduğumuza inanıyorum. Kendimizi geliştirip, takımı daha iyi yerlere getireceğiz." şeklinde konuştu. Üst sıralara tırmanmak istediklerini belirten tecrübeli orta saha oyuncusu, "Gaziantep FK takımı her maça 3 puan hedefiyle çıkıyor. Önümüzdeki Göztepe maçı da bunlardan biri. Güçlü bir ekibe karşı güzel futbol oynamak istiyoruz. Umarım hak ettiğimiz bir galibiyet alırız." değerlendirmesinde bulundu.
Gaziantep FK taraftarlarını çok coşkulu bulduğuna da dikkati çeken Sousa, "Maça gelip bizi destekleyenlere teşekkür ediyorum. Çok güçlü bir taraftar var. Onlar bizim maça daha iyi adapte olmamızı sağlıyor. Transferimden bu yana 2 iç saha maçı oynadık ve ikisini de kazandık. Galibiyetleri taraftarlarımıza armağan ediyorum. Ümit ediyorum onları mutlu etmeye devam edeceğiz." diyerek sözlerini tamamladı.
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Trabzonspor'da derbi öncesi hakem tedirginliği
Toplam 4
Yorum
eyyamcı hakem fırat aydunus a zerre kadar güvenmiyorm.bu adam TSa sarı kartla oyuncularımızı korkutacaktr.çok dikkatli olalım..
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Stu belki, Hosseini yok
Toplam 1
Yorum
şimal yıldızı Sturridge., arkadaşları şampiyonluk mücadelesi veriyor,, bu sürekli sakat !!! ya zaten oynayacağın 30-35 dk.
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Trabzonspor'da derbi öncesi hakem tedirginliği
Toplam 4
Yorum
ali baş bu maçı fırat aydınus katledrse şaşmm.bjknn çocuğu aydınus diye tezahurat eiyordu bjk tarftarı buna.ligde önce ts sonra alanya medipol ve si
Andre Sousa: Güzel futbol oynamak istiyoruz haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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