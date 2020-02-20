Andre Sousa: Güzel futbol oynamak istiyoruz - Son dakika Gazişehir Gaziantep haberleri - Fotomaç
20 Şubat 2020, Perşembe
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: Güzel oynamak istiyoruz

Andre Sousa: Güzel futbol oynamak istiyoruz

Kulübünün başarılı orta saha oyuncusu , maçında attığı golün kendisine öz güven kazandırdığını söyledi. Üst sıralara çıkmak istediklerini belirten Souza, Takım olarak verdiğimiz güzel mücadelemizin karşılığını aldık." ifadelerini kullandı.

Kulübü'nün (Gaziantep FK) Portekizli orta saha oyuncusu , maçında attığı golün kendisine öz güven kazandırdığını söyledi.

Sousa, gazetecilere yaptığı açıklamada, geride kalan hafta 2-0 kazandıkları Çaykur Rizespor karşılaşmasında takım olarak iyi bir mücadele verdiklerini vurguladı. Alınan galibiyetin kendilerini mutlu ettiğini aktaran Sousa, "Bu 3 puan bizi yukarılara taşıyacaktır. Takım olarak verdiğimiz güzel mücadelemizin karşılığını aldık." ifadelerini kullandı.

"BURADA OMAKTAN ÇOK MUTLUYUM"

Portekizli orta saha oyuncusu, Çaykur Rizespor maçında attığı golle ilgili, "Maçtan önce oğlumla, 'Gol atarsam seni arayacağım.' diye anlaşmıştım. Golün ardından da yaptığım hareket oğluma mesaj anlamı taşıyordu. Benim gol atmamdan çok takımımızın galip gelmesi önemli. O maçta benim gibi Djilobodji de gol attı. Attığım veya atacağım goller bana özgüven verecek. Mutlu oldum. Umarım devamını getirebilirim." diye konuştu. Takıma katılalı çok kısa bir süre geçtiğini anımsatan Sousa, "Burada olmaktan çok mutluyum. Çünkü bu ailenin bir parçası oldum. Benimle aynı dili konuşan çok arkadaşım var. Bu da benim işimi kolaylaştırıyor. İyi yolda olduğumuza inanıyorum. Kendimizi geliştirip, takımı daha iyi yerlere getireceğiz." şeklinde konuştu. Üst sıralara tırmanmak istediklerini belirten tecrübeli orta saha oyuncusu, "Gaziantep FK takımı her maça 3 puan hedefiyle çıkıyor. Önümüzdeki Göztepe maçı da bunlardan biri. Güçlü bir ekibe karşı güzel futbol oynamak istiyoruz. Umarım hak ettiğimiz bir galibiyet alırız." değerlendirmesinde bulundu.

Gaziantep FK taraftarlarını çok coşkulu bulduğuna da dikkati çeken Sousa, "Maça gelip bizi destekleyenlere teşekkür ediyorum. Çok güçlü bir taraftar var. Onlar bizim maça daha iyi adapte olmamızı sağlıyor. bu yana 2 iç saha maçı oynadık ve ikisini de kazandık. Galibiyetleri taraftarlarımıza armağan ediyorum. Ümit ediyorum onları mutlu etmeye devam edeceğiz." diyerek sözlerini tamamladı.

  1. 20.02.2020
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