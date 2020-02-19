Eski milli futbolcu Mustafa Yücedağ toprağa verildi
Hollanda'da geçirdiği kalp krizi sonucu 53 yaşında vefat eden eski milli futbolcu Mustafa Yücedağ, Gaziantep'te son yolculuğuna uğurlandı.
Özel uçakla Gaziantep'e getirilen Yücedağ'ın naaşı, cenaze namazı için Hanifi Şireci Camisi'ne götürüldü. Yücedağ'ın tabutunun üzerine sevenleri daha önce formasını giydiği Sarıyer ve Gaziantepspor takımlarının formalarını bıraktı.
Cenazede, Mustafa Yücedağ'ın yakınlarının yanı sıra spor camiasından çok sayıda kişi de yer aldı.
Yücadağ, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.
1990-1992 yılları arasında futbolcu, 2010-2011 sezonunda ise teknik direktör Frank Rijkaard'ın tercümanı olarak Galatasaray'da görev alan Yücedağ, 9 kez A Milli Takım, 1 kez de Ümit Milli Takım forması giymişti.
Mustafa Yücedağ, Ajax, PEC Zwolle, Sarıyer, Galatasaray, Fenerbahçe, De Graafschap ve Gaziantepspor kulüplerinde futbol oynamıştı.
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