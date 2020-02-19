Eski milli futbolcu Mustafa Yücedağ, Gaziantep'te toprağa verildi - Son dakika Gazişehir Gaziantep haberleri - Fotomaç - Son dakika Gazişehir Gaziantep haberleri - Fotomaç
19 Şubat 2020, Çarşamba
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Haberler Gazişehir Gaziantep Mustafa Yücedağ toprağa verildi

toprağa verildi

Eski milli futbolcu Mustafa Yücedağ toprağa verildi

'da geçirdiği kalp krizi sonucu 53 yaşında vefat eden , 'te son yolculuğuna uğurlandı.

Özel uçakla 'e getirilen Yücedağ'ın naaşı, cenaze namazı için Hanifi Şireci Camisi'ne götürüldü. Yücedağ'ın tabutunun üzerine sevenleri daha önce formasını giydiği Sarıyer ve takımlarının formalarını bıraktı.

Cenazede, 'ın yakınlarının yanı sıra spor camiasından çok sayıda kişi de yer aldı.

Yücadağ, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

1990-1992 yılları arasında futbolcu, 2010-2011 sezonunda ise teknik direktör Frank Rijkaard'ın tercümanı olarak 'da görev alan Yücedağ, 9 kez A , 1 kez de Ümit Milli Takım forması giymişti.

Mustafa Yücedağ, Ajax, PEC Zwolle, Sarıyer, Galatasaray, , De Graafschap ve Gaziantepspor kulüplerinde futbol oynamıştı.

  1. 19.02.2020
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