Gaziantep FK - Çaykur Rizespor | CANLI

Ligin 22. haftasında Gaziantep FK, evinde Çaykur Rizespor'u ağırlıyor. Rumen teknik adam Sumudica ile çıkış yakalayan Gaziantep FK, Rizespor'u mağlup ederek üst sıralara tırmanmak isterken, Karadeniz temsilcisi inişi çıkışlı form grafiğine son vererek tehlikeli bölgeden uzaklaşmak ve Gaziantep'den puan veya puanlarla dönmek istiyor. Mücadelenin canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...







GAZİANTEP FK - RİZESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 22. haftasında Gaziantep FK, Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Karşılaşma beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanıyor.

İLK 11'LER

GAZİANTEP FK: Günay, Oğuz, Djilobodji, Kubilay, Tosca, Morais, Güray, Sousa, Maxim, Muhammet, Kayode

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan, Moroziuk, Talbi, Fernandes, Melnjak, Diomande, Oğuz Kağan, Oğulcan, Umar, Boldrin, Skoda

GAZİANTEP'E TEKRAR YOK

TFF, Gençlerbirliği-Gaziantep FK maçında kural hatası olmadığını açıkladı. Antep'in kaybettiği maçta, Kayode'nin kaleciden dönen penaltısını Muhammet ağlara göndermiş, VAR'dan vuruş yapılmadan oyun alanına girdiği tespit edilip gol iptal edilmişti..

MELNJAK İLE 2020'YE

Çaykur Rizespor, yıldız sol beki Dario Melnjak'ın sözleşmesini 2022 yılına kadar uzattı. Sportif Direktör Yılmaz Bal, Hırvat futbolcunun camia tarafından çok sevildiğini söyledi. Bal, "Yurt içi ve yurt dışından teklif vardı. Kendisi kulüpten ayrılmayı düşünmedi" dedi. Melnjak, sözleşme yenilemede karar vermenin kolay olduğunu ve Rizespor'u ailesi gibi gördüğünü belirtti..

"1 TL BİLE VERMEDİM"

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, futbolda kulüp borçlarının yapılandırılması, Kulüpler Birliği Yasası ve altyapılarla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Karadeniz ekibini çok iyi yönettiklerinin altını çizen Başkan Hasan Kartal, "Şimdi kulübün ekonomik yapısında hiçbir problem yok. Süper Lig'i elimize aldığımızda Süper Lig'deki geliri iyi idare edersen, hiç kimseye ihtiyacın olmadan kulübünü iyi bir şekilde yönetebilirsin. Rizespor'un başkanıyım. Yönetici olduktan sonra Rizespor'a 1 TL bile para vermedim. Çünkü düzgün yönetiyoruz" ifadelerini kullandı.

"BORÇLARDAN HERKES SORUMLU OLSUN"

Kulüplerin borçlanmalarıyla ilgili tüzüğe belirleyici maddeler eklenmesi gerektiğini belirten Kartal, "Borçlardan başkan sorumlu olduğu zaman yapacağı transferlere çok dikkat eder. Gidip 30 milyon euro'ya transfer yapmaz. Sıkıntı yaşadığı zaman onu kendisi ödeyecek. Çok büyük paralarla transfer yapmaya kalkarsa alttaki yöneticiler otokontrol yapacak. Hatta delegeye bile yük getirebilirsin. O zaman herkes birbirini otokontrol altına almış olur. Hiçbir kulüp problem yaşamaz" önerisinde bulundu.