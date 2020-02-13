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13 Şubat 2020, Perşembe
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Futbol Kulübü'ne kar engeli!

Gaziantep Futbol Kulübü'ne kar engeli!

Futbol Kulübü, 'in 22. haftasında sahasında oynayacağı maçının hazırlıklarını yoğun kar yağışı nedeniyle salonda sürdürdü. Futbolcular, salondaki çalışması sonrası sahaya çıkarak karın keyfini çıkardı.

Futbol Kulübü, 'in 22. haftasında sahasında oynayacağı maçının hazırlıklarını yoğun kar yağışı nedeniyle salonda sürdürdü. Futbolcular, salondaki çalışması sonrası sahaya çıkarak karın keyfini çıkardı.

Gaziantep FK, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına ara vermeden devam ediyor. Teknik Direktör Marius Sumudica yönetiminde çalışmalarını sürdüren Gaziantep ekibini yoğun kar yağışı da durdurmadı. Kar yağışı nedeniyle çalışmalarını salonda sürdüren Gaziantep FK futbolcuları, çalışma sonrası sahaya çıkarak karın keyfini çıkardı.

Karla kaplı sahada, keyifli anlar yaşayan futbolcular, beyaza bürünen sahada kar topu oynayıp da ihmal etmedi. Gaziantep ekibi, Rize maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

  1. 13.02.2020
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