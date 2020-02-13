Gaziantep Futbol Kulübü'ne kar engeli!
Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 22. haftasında sahasında oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını yoğun kar yağışı nedeniyle salonda sürdürdü. Futbolcular, salondaki çalışması sonrası sahaya çıkarak karın keyfini çıkardı.
Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 22. haftasında sahasında oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını yoğun kar yağışı nedeniyle salonda sürdürdü. Futbolcular, salondaki çalışması sonrası sahaya çıkarak karın keyfini çıkardı.
Gaziantep FK, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına ara vermeden devam ediyor. Teknik Direktör Marius Sumudica yönetiminde çalışmalarını sürdüren Gaziantep ekibini yoğun kar yağışı da durdurmadı. Kar yağışı nedeniyle çalışmalarını salonda sürdüren Gaziantep FK futbolcuları, çalışma sonrası sahaya çıkarak karın keyfini çıkardı.
Karla kaplı sahada, keyifli anlar yaşayan futbolcular, beyaza bürünen sahada kar topu oynayıp da ihmal etmedi. Gaziantep ekibi, Rize maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
- 13.02.2020
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‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
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