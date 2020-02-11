"Çarptı demedim"
Gaziantep'li Güray Vural, Beşiktaş maçı sonrasında "Top elime değdi, pozisyon penaltıydı" demediğini ifade etti.
Gaziantep'li Güray Vural, Beşiktaş maçı sonrasında "top elime değdi, pozisyon penaltıydı" demediğini ifade etti. Güray, kararın yanlış olduğunu da vurguladı.
- 11.2.2020
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