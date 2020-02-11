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11 Şubat 2020, Salı
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"Çarptı demedim"

"Çarptı demedim"

'li , maçı sonrasında "Top elime değdi, pozisyon penaltıydı" demediğini ifade etti.

'li , maçı sonrasında "top elime değdi, pozisyon penaltıydı" demediğini ifade etti. Güray, kararın yanlış olduğunu da vurguladı.
  1. 11.2.2020
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