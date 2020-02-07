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07 Şubat 2020, Cuma
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Hayali

Hayali EURO 2020

FK'nın başarılı kaptanı kaleci , 'ye göz dikti.

FK'nın başarılı kaptanı kaleci , 'ye göz dikti. 28 yaşındaki eldiven, "Orada takımın bir parçası olmak herkesin hayali. Hayallerimden biri de o" diye konuştu.

  1. 7.2.2020
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