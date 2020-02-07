Hayali EURO 2020
Gaziantep FK'nın başarılı kaptanı kaleci Günay Güvenç, Euro 2020'ye göz dikti.
Gaziantep FK'nın başarılı kaptanı kaleci Günay Güvenç, Euro 2020'ye göz dikti. 28 yaşındaki eldiven, "Orada takımın bir parçası olmak herkesin hayali. Hayallerimden biri de o" diye konuştu.
- 7.2.2020
-
O halini görünce şaştı kaldı! 'Sen neymişsin Sergen hocam'
Toplam 1
Yorum
ibrahim sergen harikaydı harika hocada olacak
-
Khabib Nurmagomedov'dan 100 milyon dolarlık rövanş teklifine flaş yanıt!
Toplam 1
Yorum
Osman adamsın sen işte bu !
-
Mbaye Diagne'den Florya ziyareti!
Toplam 1
Yorum
alattin abi efsane geri döndü.hoşgeldin adamım.
Hayali EURO 2020 haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.