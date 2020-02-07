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07 Şubat 2020, Cuma
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FK 'a konuk olacak

Gaziantep FK Beşiktaş'a konuk olacak

FK, 'in 21. haftasında yarın ile 'da karşı karşıya gelecek. Konuk takımda, sakatlık ve kart cezası nedeniyle 4 isim forma giyemeyecek.

FK, 'de 'a konuk oluyor. Vodafone Park'ta saat 17.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Alper Ulusoy yönetecek.

Beşiktaş'ın ligde 33 puanı bulunurken, ligin ilk yarısındaki karşılaşmada rakibini 3-2 yenen Gaziantep temsilcisinin ise 27 puan topladı. Geçen hafta lider Demir Grup Sivasspor maçını 5-1 kazanarak dikkatleri çeken kırmızı-siyahlı ekip, Beşiktaş karşısında da çıkışını sürdürmenin hesaplarını yapıyor.

4 OYUNCU FORMA GİYEMEYECEK

Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, sakatlık ve kart cezaları nedeniyle bu maçta 4 oyuncudan yararlanamayacak.

Sakatlığı bulunan Muğdat Çelik, Tetteh ve Jefferson'un görev alamayacağı Beşiktaş maçında, savunmanın önemli oyuncuları arasında yer alan Papy Djilobodji de kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek.

Gaziantep ekibinden 4 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sezon başından bu yana takımın önemli isimleri arasında yer alan kaleci , Jean-Armel Kana Bıyık ve Kenan Özer, bu hafta forma giyip sarı kart görmeleri halinde ligin 22. haftasındaki maçında cezalı duruma düşecek.

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  1. 07.02.2020
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