Gaziantep FK Beşiktaş'a konuk olacak

Gaziantep FK, Süper Lig'in 21. haftasında yarın Beşiktaş ile İstanbul'da karşı karşıya gelecek. Konuk takımda, sakatlık ve kart cezası nedeniyle 4 isim forma giyemeyecek.
Gaziantep FK, Süper Lig'de Beşiktaş'a konuk oluyor. Vodafone Park'ta saat 17.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Alper Ulusoy yönetecek.
Beşiktaş'ın ligde 33 puanı bulunurken, ligin ilk yarısındaki karşılaşmada rakibini 3-2 yenen Gaziantep temsilcisinin ise 27 puan topladı. Geçen hafta lider Demir Grup Sivasspor maçını 5-1 kazanarak dikkatleri çeken kırmızı-siyahlı ekip, Beşiktaş karşısında da çıkışını sürdürmenin hesaplarını yapıyor.
4 OYUNCU FORMA GİYEMEYECEK
Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, sakatlık ve kart cezaları nedeniyle bu maçta 4 oyuncudan yararlanamayacak.
Sakatlığı bulunan Muğdat Çelik, Tetteh ve Jefferson'un görev alamayacağı Beşiktaş maçında, savunmanın önemli oyuncuları arasında yer alan Papy Djilobodji de kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek.
Gaziantep ekibinden 4 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Sezon başından bu yana takımın önemli isimleri arasında yer alan kaleci Günay Güvenç, Jean-Armel Kana Bıyık ve Kenan Özer, bu hafta forma giyip sarı kart görmeleri halinde ligin 22. haftasındaki Çaykur Rizespor maçında cezalı duruma düşecek.
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