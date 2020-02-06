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06 Şubat 2020, Perşembe
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Uyuyan dev uyanıyor!

Uyuyan dev uyanıyor!

Lider Sivasspor’u 5-1 yenen FK’de Başkan Büyükekşi, “Uyuyan dev uyanıyor. İnşallah deplasmanından da puan veya puanlarla dönmek istiyoruz” diye iddiasını ortaya koydu.

FK'de lider 'ı farklı yenmenin sevinci yaşanırken, gözler maçına çevrildi. "Uyuyan dev uyanıyor" diyen Başkan , " tüm güzelliklerini bir arada yaşadık, muhteşem goller attık, tribünlerin coşkusu yüksekti. Gaziantep şehri potansiyelinin farkına varmaya başladı. Bir süredir uyuyan o dev uyanmaya başladı ve son birkaç yılda olduğu gibi hızla adından söz ettirmeye devam edecek. Bu doğrultuda tüm Gaziantepliler gibi bizler de her türlü fedakarlığı yapacağız. İnşallah Beşiktaş karşısında da iyi gidişatımızı sürdüreceğiz ve Gaziantepli tüm taraftarlarımızı mutlu etmeye devam edeceğiz" diye güçlü rakiplerine gözdağı verdi.

  1. 6.2.2020
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