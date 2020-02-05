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05 Şubat 2020, Çarşamba
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FK üst sıralara göz kırpıyor

Gaziantep FK üst sıralara göz kırpıyor

ekiplerinden FK'nin başkanı , isabetli transferler yaptıklarını belirterek, daha da güçlenen takımlarının ligin üst sıralarına doğru çıkmaya devam edeceğini söyledi.

Başkan yaptığı açıklamada, Demir Grup karşısında alınan 5-1'lik galibiyetin camiaya moral verdiğini dile getirdi. ekibine karşı çok iyi bir oyun ortaya koyduklarını ifade eden Büyükekşi, şöyle konuştu:

"Maçın başından sonuna kadar oyundaki üstünlük bizdeydi. Takımımız, lider Sivasspor karşısında 5-1 gibi çok farklı bir galibiyet elde ederken, taraftarımıza da keyifli bir maç izlemenin mutluluğunu yaşattı. Futbolcularımızı, teknik heyeti ve taraftarımızı tebrik ediyorum. Bu galibiyette herkesin payı var. Bu zafer sonrasında rehavete kapılmadan aynı kararlılık ve disiplinle önümüzdeki maçlara hazırlanmak zorundayız."

TRANSFERLERE ÖVGÜ

Teknik heyete ve futbolculara inandıklarını, ligi hedefledikleri yerde bitireceklerini düşündüğüne dikkati çeken Büyükekşi, takıma yeni katılan ve Sivas maçındaki performanslarıyla taraftarı sevindiren Andre Sousa ve Alexandru Maxim ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

" döneminde çok hassas davranmaya çalıştık. Nokta transfer dediğimiz, takıma gelir gelmez katkı sağlayabilecek oyuncuların aramızda olmasını istiyorduk. Nitekim Sivasspor maçında yeni transferlerin ne kadar isabetli kararlar olduğu herkes tarafından görüldü. İnşallah bu performansları artarak devam eder."

"LİGİN ÜST SIRALARINA DOĞRU ÇIKMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Ligde bu yıl ilk kez boy gösterdiklerini anımsatan Büyükekşi, şunları kaydetti:

"Bu yıl ilk kez 'de oynuyoruz. Ligin başında, ilk 10 takım arasında yer almayı kendimize hedef olarak seçmiştik. İlk yarıyı hedefimizden sapma olmadan kapattık. Devre arası yaptığımız transferlerle kadromuz daha da güçlendi. Daha da güçlenen takımımızla, ligin üst sıralarına doğru çıkmaya devam edeceğiz. Yeter ki kırmızı-siyahlı taraftarımız bize güvenmeye, destek olmaya devam etsin."

  1. 05.02.2020
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