Gaziantep FK Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı

Teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü. Sivasspor karşılaşmasında forma giyen futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından salona geçerek yenilenme çalışması yaptığı idmanda, diğer futbolcular ise pas organizasyonları sonrası çift kale maç oynadı. Antrenmanı kulüp yöneticileri Müslüm Özmen ve Yusuf Demsoy da izledi.