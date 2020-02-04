Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 21. haftasında 8 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Lider Demir Grup Sivasspor'u konuk ettiği maçta sahadan 5-1'lik galibiyetle ayrılan kırmızı-siyahlılar, bir günlük iznin ardından kulüp tesislerinde toplandı.
Teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü. Sivasspor karşılaşmasında forma giyen futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından salona geçerek yenilenme çalışması yaptığı idmanda, diğer futbolcular ise pas organizasyonları sonrası çift kale maç oynadı. Antrenmanı kulüp yöneticileri Müslüm Özmen ve Yusuf Demsoy da izledi.
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Ts çok çabuk hayal alemine dalmaya gerek yok, takımın çok eksiği var. eksiklerin çok çalışılarak giderilmesi , maç maç bakılması gerekiyor.
Gaziantep FK Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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