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02 Şubat 2020, Pazar
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Sumudica memnun

Sumudica memnun

ayını 3 transferle kapatan 'te Marius Sumudica, takviyelerden memnun.

ayını 3 transferle kapatan 'te Marius Sumudica, takviyelerden memnun. Rumen hoca Haydar, Sousa ve Maxim için "Transferlerden memnunum. Artık çok daha iyi bir kadromuz var. Çok katkı sağlayacaklar" diye konuştu.
  1. 2.2.2020
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