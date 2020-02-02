Gaziantep FK Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta? Muhtemel 11'ler neler?

Süper Lig'de 20. haftanın üçüncü gününde lider Demir Grup Sivasspor, Gaziantep deplasmanına çıkıyor. Kırmızı-beyazlı ekip, ligde 41 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.

GAZİANTEP FK-SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Demir Grup Sivasspor'un deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacağı maç saat 16.00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak. Müsabakanın hakemi ise Arda Kardeşler...

MUHTEMEL 11'LER

Gaziantep FK: Günay, Djilobodji, Kana-Bıyık, Tosca, Morais, Chibsah, Diarra, Güray, Maxim, Kayode

Sivasspor: Samassa, Papp, Appindangoye, Caner, Ziya, Fatih, Hakan Arslan, Mert Hakan, Emre, Erdoğan, Yatabare

SKULETIC İLK İDMANINA ÇIKTI

Sivasspor'a transfer olan Sırp forvet Petar Skuletic, takımla beraber ilk antrenmanına çıktı. Yapılan idmanda yer alan Skuletic, antrenman öncesi takım arkadaşlarıyla tanışarak kaynaştı.

3 OYUNCU SAKAT

Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, sakatlıkları nedeniyle bu maçta 3 oyuncudan yararlanamayacak. Muğdat Çelik, Tetteh ve Jefferson'un görev alamayacağı Sivasspor maçında, yeni transferler kaleci Haydar Yılmaz, Andre Sousa ve Alexandru Maxim ise teknik heyetten görev bekleyecek. Kırmızı-siyahlı ekipte geçen hafta kart cezaları nedeniyle görev alamayan Oğuz Ceylan ile Diarra da forma bekleyecek.

BEŞİKTAŞ MAÇI ÖNCESİ SARI KART ALARMI

Gaziantep ekibinden 4 oyuncu ise Beşiktaş maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sezon başından bu yana takımın önemli isimleri arasında yer alan kaleci Günay Güvenç, Papy Djilobodji, Jean-Armel Kana Bıyık ve Kenan Özer, bu hafta forma giyip sarı kart görmesi halinde ligin 21. haftasındaki Beşiktaş maçında cezalı duruma düşecek.

MAÇLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR (OPTA)

*Süper Lig'in son iki haftasında puan alamayan Gaziantep FK, bu sezon üst üste üç maç kaybetmedi.

*Deplasmanda oynadığı son beş Süper Lig maçının dördünü kazanan Sivasspor (1B), aynı sayıda galibiyeti daha önceki 26 dışı saha karşılaşmasında alabilmişti.

*Evinde oynadığı son sekiz Süper Lig maçının sadece birini kazanabilen Gaziantep FK (3B 4M), lige üst üste iki iç saha galibiyetiyle başlamıştı.

*Süper Lig'de 11 maçtır kaybetmeyen (9G 2B) ve 22 maçtır gol atan (toplam 46) Sivasspor, iki alanda da kulüp tarihinin en uzun serisini yakalamak için sahaya çıkıyor.

*Süper Lig'e o sezon yükselen takımlara konuk olduğu son 12 maçın sadece birini kazanabilen Sivasspor (4B 7M), tek galibiyetini bu sezon Denizlispor'u yenerek aldı.

*Bu sezon ikinci kez o haftaya lider giren bir takımla karşılaşacak olan Gaziantep FK, daha önce ligin dokuzuncu haftasında Alanyaspor ile 1-1 berabere kalmıştı.

*Gaziantep FK'nın Süper Lig'de attığı son 10 golün dokuzunda Olarenwaju Kayode'nin doğrudan katkısı var (6 gol & 3 asist).

*Gaziantep FK forması giyen Muhammet Demir'in Süper Lig kariyerinde Sivasspor'dan (4) daha fazla gol attığı tek takım Gençlerbirliği (5).

*Mustapha Yatabare, Sivasspor'un Süper Lig'de attığı son dört deplasman golünün üçüne doğrudan katkı sağladı (2 gol & 1 asist).

*Gaziantep FK'yı çalıştıran Marius Sumudica, Süper Lig kariyerinde Sivasspor'a rakip olduğu üç maçı da kaybetmedi (1G 2B).