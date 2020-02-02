CANLI | Gaziantep FK - Sivasspor
Süper Lig'de 20. hafta heyecanı hız kesmeden sürüyor. Lig lideri Demir Grup Sivasspor deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya geliyor. Sivasspor, Gaziantep deplasmanından alacağı 3 puanla yoluna hız kesmeden devam etmek istiyor. Gaziantep FK - Sivasspor mücadelesini haberimizden takip edebilirsiniz...
Süper Lig'de 20. haftanın üçüncü gününde lider Demir Grup Sivasspor, Gaziantep deplasmanına çıktı. Kırmızı-beyazlı ekip, ligde 41 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.
CANLI ANLATIM;
MAÇIN 11'LERİ
Gaziantep FK'nın ilk 11'i: Günay, Djilobodji, Kana Biyik, Tosca, Kayode, Güray Vural, Junior Morais, Muhammet Demir, Oğuz Ceylan, Sousa, Maxim
Sivasspor'un ilk 11'i: Samassa, Marcelo, Appindangoye, Caner, Uğur, Fatih, Hakan Arslan, Mert Hakan, Emre Kılınç, Erdoğan, Yatabare
MAÇLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR (OPTA)
*Süper Lig'in son iki haftasında puan alamayan Gaziantep FK, bu sezon üst üste üç maç kaybetmedi.
*Deplasmanda oynadığı son beş Süper Lig maçının dördünü kazanan Sivasspor (1B), aynı sayıda galibiyeti daha önceki 26 dışı saha karşılaşmasında alabilmişti.
*Evinde oynadığı son sekiz Süper Lig maçının sadece birini kazanabilen Gaziantep FK (3B 4M), lige üst üste iki iç saha galibiyetiyle başlamıştı.
*Süper Lig'de 11 maçtır kaybetmeyen (9G 2B) ve 22 maçtır gol atan (toplam 46) Sivasspor, iki alanda da kulüp tarihinin en uzun serisini yakalamak için sahaya çıkıyor.
*Süper Lig'e o sezon yükselen takımlara konuk olduğu son 12 maçın sadece birini kazanabilen Sivasspor (4B 7M), tek galibiyetini bu sezon Denizlispor'u yenerek aldı.
*Bu sezon ikinci kez o haftaya lider giren bir takımla karşılaşacak olan Gaziantep FK, daha önce ligin dokuzuncu haftasında Alanyaspor ile 1-1 berabere kalmıştı.
*Gaziantep FK'nın Süper Lig'de attığı son 10 golün dokuzunda Olarenwaju Kayode'nin doğrudan katkısı var (6 gol & 3 asist).
*Gaziantep FK forması giyen Muhammet Demir'in Süper Lig kariyerinde Sivasspor'dan (4) daha fazla gol attığı tek takım Gençlerbirliği (5).
*Mustapha Yatabare, Sivasspor'un Süper Lig'de attığı son dört deplasman golünün üçüne doğrudan katkı sağladı (2 gol & 1 asist).
*Gaziantep FK'yı çalıştıran Marius Sumudica, Süper Lig kariyerinde Sivasspor'a rakip olduğu üç maçı da kaybetmedi (1G 2B).
- 02.02.2020
- Güncelleme: 02.02.2020 15:56
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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