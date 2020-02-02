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02 Şubat 2020, Pazar
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CANLI | Gaziantep FK - Sivasspor

'de 20. hafta heyecanı hız kesmeden sürüyor. Lig lideri deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya geliyor. Sivasspor, Gaziantep deplasmanından alacağı 3 puanla yoluna hız kesmeden devam etmek istiyor. Gaziantep FK - Sivasspor mücadelesini haberimizden takip edebilirsiniz...

'de 20. haftanın üçüncü gününde lider , Gaziantep deplasmanına çıktı. Kırmızı-beyazlı ekip, ligde 41 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.

CANLI ANLATIM;

MAÇIN 11'LERİ

Gaziantep FK'nın ilk 11'i: Günay, Djilobodji, Kana Biyik, Tosca, Kayode, Güray Vural, Junior Morais, , Oğuz Ceylan, Sousa, Maxim

Sivasspor'un ilk 11'i: Samassa, Marcelo, Appindangoye, Caner, Uğur, Fatih, , Mert Hakan, Emre Kılınç, Erdoğan, Yatabare

MAÇLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR (OPTA)

*Süper Lig'in son iki haftasında puan alamayan Gaziantep FK, bu sezon üst üste üç maç kaybetmedi.

*Deplasmanda oynadığı son beş Süper Lig maçının dördünü kazanan Sivasspor (1B), aynı sayıda galibiyeti daha önceki 26 dışı saha karşılaşmasında alabilmişti.

*Evinde oynadığı son sekiz Süper Lig maçının sadece birini kazanabilen Gaziantep FK (3B 4M), lige üst üste iki iç saha galibiyetiyle başlamıştı.

*Süper Lig'de 11 maçtır kaybetmeyen (9G 2B) ve 22 maçtır gol atan (toplam 46) Sivasspor, iki alanda da kulüp tarihinin en uzun serisini yakalamak için sahaya çıkıyor.

*Süper Lig'e o sezon yükselen takımlara konuk olduğu son 12 maçın sadece birini kazanabilen Sivasspor (4B 7M), tek galibiyetini bu sezon Denizlispor'u yenerek aldı.

*Bu sezon ikinci kez o haftaya lider giren bir takımla karşılaşacak olan Gaziantep FK, daha önce ligin dokuzuncu haftasında Alanyaspor ile 1-1 berabere kalmıştı.

*Gaziantep FK'nın Süper Lig'de attığı son 10 golün dokuzunda Olarenwaju Kayode'nin doğrudan katkısı var (6 gol & 3 asist).

*Gaziantep FK forması giyen Muhammet Demir'in Süper Lig kariyerinde Sivasspor'dan (4) daha fazla gol attığı tek takım Gençlerbirliği (5).

*Mustapha Yatabare, Sivasspor'un Süper Lig'de attığı son dört deplasman golünün üçüne doğrudan katkı sağladı (2 gol & 1 asist).

*Gaziantep FK'yı çalıştıran Marius Sumudica, Süper Lig kariyerinde Sivasspor'a rakip olduğu üç maçı da kaybetmedi (1G 2B).

  1. 02.02.2020
  2. Güncelleme: 02.02.2020 15:56
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