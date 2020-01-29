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29 Ocak 2020, Çarşamba
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Maxim resmen ’te

Maxim resmen Gaziantep’te

FK, 29 yaşındaki Rumen 'i resmen renklerine kattı.

FK, 29 yaşındaki Rumen 'i resmen renklerine kattı. Bonservisi Alman ekibi Mainz'da bulunan Maxim, sezon sonuna kadar kiralandı. Mainz'da bu sezon 6 maça çıkan Maxim, milli formayla 39 karşılaşmada boy gösterdi.
  1. 29.1.2020
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