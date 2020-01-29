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29 Ocak 2020, Çarşamba
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G.Antep-Sivas maçı gelirleri bağışlanacak

G.Antep-Sivas maçı gelirleri bağışlanacak

FK, 'de konuk edeceği DG maçının tribün gelirlerini 'daki depremzedelere bağışlayacağını açıkladı.

FK, 'de konuk edeceği DG maçının tribün gelirlerini 'daki depremzedelere bağışlayacağını açıkladı. Kritik karşılaşma 2 Şubat Pazar günü saat 16.00'da Kalyon Stadyumu'nda oynanacak.
  1. 29.1.2020
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