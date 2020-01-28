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28 Ocak 2020, Salı
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Başkan Erdoğan’a formalı ziyaret

Başkan Erdoğan’a formalı ziyaret

Başkan , G.Antep FK Başkanı 'yi kabul etti. Başkan Erdoğan'a üzerinde, adı yazılı 27 numaralı G.Antep FK forması hediye edildi.

Başkan , G.Antep FK Başkanı 'yi kabul etti. Başkan Erdoğan'a üzerinde, adı yazılı 27 numaralı G.Antep FK forması hediye edildi. Fas'taki iş konseyi toplantısına gittiği için Başkan Erdoğan başkanlığındaki Kulüpler Birliği toplantısına katılamayan Büyükekşi, Başkan Erdoğan'a kulüp çalışmaları hakkında bilgiler verdi.
  1. 28.1.2020
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