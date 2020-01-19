‘Yenilgiyi hak etmedik’
Gaziantep Teknik Direktörü Sumudica, F.Bahçe yenilgisi sonrası bir hayli üzgündü.
Gaziantep Teknik Direktörü Sumudica, F.Bahçe yenilgisi sonrası bir hayli üzgündü. Tecrübeli hoca, ikinci yarı daha iyi oynayan tarafın kendileri olduğunu belirtip, "Mağlubiyeti hak etmedik" açıklamasını yaptı.
- 19.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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