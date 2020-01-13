Gaziantep Honved’i yıktı

İkinci yarı kamp çalışmalarını Antalya'da sıkı bir şekilde sürdüren Gaziantep FK, hazırlık maçında Macaristan'ın güçlü temsilcisi Budapeşte Honved'le karşılaştı. Son derece çekişmeli bir mücadeleye sahne olan maçta kırmızı-siyahlılar, 89'da penaltıdan Kayode'nin attığı golle 1-0 galip geldi.