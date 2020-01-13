Gaziantep Honved’i yıktı - Son dakika Gazişehir Gaziantep haberleri - Fotomaç
13 Ocak 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Gazişehir Gaziantep Haberleri Gaziantep Honved’i yıktı

Honved’i yıktı

Gaziantep Honved’i yıktı

İkinci yarı kamp çalışmalarını 'da sıkı bir şekilde sürdüren FK, hazırlık maçında 'ın güçlü temsilcisi 'le karşılaştı.

İkinci yarı kamp çalışmalarını 'da sıkı bir şekilde sürdüren FK, hazırlık maçında 'ın güçlü temsilcisi 'le karşılaştı. Son derece çekişmeli bir mücadeleye sahne olan maçta kırmızı-siyahlılar, 89'da penaltıdan Kayode'nin attığı golle 1-0 galip geldi.

  1. 13.1.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Gaziantep Honved’i yıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN