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11 Ocak 2020, Cumartesi
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zorlu bir lig”

“Türkiye zorlu bir lig”

FK'nin Rumen beki , kariyerinde ilk kez ayak bastığı 'de 'in zorluğuna dikkat çekti.

FK'nin Rumen beki , kariyerinde ilk kez ayak bastığı 'de 'in zorluğuna dikkat çekti. Tosca, "Türkiye güçlü ve zor bir lig" derken, ikinci yarıda ilk 10 hedefini gerçekleştirmek için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.
  1. 11.1.2020
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