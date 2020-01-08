Gaziantep FK'da iki futbolcunun sözleşmesi uzatıldı
Gaziantep Futbol Kulübü'nde teknik direktör Marius Sumudica'nın da onayını alan yönetim Kenan'ın sözleşmesini 1, Oğuz'un kontratını da 3 yıl uzattı.
Süper Lig'in ilk yarısını 24 puanla 9'uncu sırada tamamlayan Gaziantep Futbol Kulübü, devre arası transfer döneminde ilk imzaları kadrosundaki iki oyuncusuna attırdı.
Kulüp Başkanı Mehmet Büyükekşi ve genel sekreter Müslüm Özmen'in de katıldığı imza töreninde, kontratı sezon sonunda bitecek olan Kenan Özer'in sözleşmesi 1 yıl daha uzatıldı. Sözleşmesi sezon başı sona erecek olan Oğuz Ceylan'ın kontratı ise 3 yıl daha uzatıldı. Kulüp Başkanı Mehmet Büyükekşi, imza töreni sonrası yaptığı açıklamada, "Süper Lig'de bu yıl ilk kez mücadele ediyoruz. İki futbolcumuzun sözleşme süresini uzattık. İkinci yarıya iyi bir başlangıç yaparak, ligin kalıcı ekiplerinden olduğumuzu ispatlamak istiyoruz" diye konuştu.
- 08.01.2020
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Trabzon şampiyon olur
Toplam 2
Yorum
halo trabzon maçında gereğini yaparsın artık yeğen
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Sol bek Komşu'dan
Toplam 1
Yorum
fb40 transfer ekipleri izleyip takip ettikleri bir topçu ise bence hemen alınsın daha yaşı genç çok iyi olur en azından sol bek oynar mevkisinin
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Trabzon şampiyon olur
Toplam 2
Yorum
daşovalı Kalakter yoksunu bir insansın. Trabzon seni adam yerine koysaydı Trabzonda oynardın. Ne işin vardı Denizli de. Sen kendini kandır devaam.
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