Antep’te Oğuz ve Kenan uzattı

Gaziantep FK, iç transferde Kenan Özer ve Oğuz Ceylan ile sözleşme yeniledi. Başkan Mehmet Büyükekşi ve genel sekreter Müslüm Özmen, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Kenan Özer ile 1 yıl uzatırken, Oğuz Ceylan'ın sözleşmesini ise 3 yıl yeniledi.