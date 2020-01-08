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08 Ocak 2020, Çarşamba
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Antep’te Oğuz ve Kenan uzattı

Antep’te Oğuz ve Kenan uzattı

FK, iç transferde ve ile sözleşme yeniledi.

FK, iç transferde ve ile sözleşme yeniledi. Başkan ve genel sekreter Müslüm Özmen, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Kenan Özer ile 1 yıl uzatırken, Oğuz Ceylan'ın sözleşmesini ise 3 yıl yeniledi.

  1. 8.1.2020
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