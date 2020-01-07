Gaziantep FK Kenan Özer ve Oğuz Ceylan'ın sözleşmesini uzattı - Son dakika Gazişehir Gaziantep haberleri - Fotomaç
07 Ocak 2020, Salı
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FK ve 'ın sözleşmesini uzattı

Gaziantep FK Kenan Özer ve Oğuz Ceylan'ın sözleşmesini uzattı

ekiplerinden Futbol Kulübü iç transferde, sezon sonu sözleşmeleri sona erecek olan ve ile sözleşme yeniledi.

ekiplerinden Futbol Kulübü, iç transferde ve ile sözleşme yeniledi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-siyahlı ekip, devre arası döneminde ilk imzalarını iç transferdeki oyuncularına attırdı.

Kulüp başkanı ve genel sekreter Müslüm Özmen, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Kenan Özer ile bir araya gelerek, sözleşmesini bir yıl daha uzattı.

Gaziantep ekibi, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Oğuz Ceylan'ın sözleşmesini ise 3 yıl uzattı.

Açıklamada, "Kulübümüze geçtiğimiz sezon devre arası katılan ve şampiyonluk sevinci yaşamayı da başaran Kenan Özer ve Oğuz Ceylan'ı tebrik eder, armamız altında üstün başarılar dileriz." ifadelerini kullandı.

  1. 08.01.2020
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