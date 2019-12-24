Gaziantep’e 4 takviye

Kasımpaşa'yı 4-3 yenen Gaziantep FK'da Teknik Direktör Sumudica, transfer konusunda basın mensuplarına bilgi verdi.

Sumudica, "Takriben 4 oyuncuyu kadromuza katıp daha güçlü bir yapıya bürünmek istiyoruz. İstediğimiz oyuncuları alabilirsek, çok daha iyi işlere imza atabiliriz" diye konuştu.