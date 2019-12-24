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24 Aralık 2019, Salı
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’e 4 takviye

Gaziantep’e 4 takviye

'yı 4-3 yenen FK'da Sumudica, transfer konusunda basın mensuplarına bilgi verdi.

Sumudica, "Takriben 4 oyuncuyu kadromuza katıp daha güçlü bir yapıya bürünmek istiyoruz. İstediğimiz oyuncuları alabilirsek, çok daha iyi işlere imza atabiliriz" diye konuştu.
  1. 24.12.2019
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