Gaziantep tek yürek - Son dakika Gazişehir Gaziantep haberleri - Fotomaç
20 Aralık 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Gazişehir Gaziantep Haberleri Gaziantep tek yürek

tek yürek

Gaziantep tek yürek

FK tarafından "Gaziantep Tek Yürek, Kırmızı-Siyaha " etkinliği düzenlendi.

FK tarafından "Gaziantep Tek Yürek, Kırmızı-Siyaha " etkinliği düzenlendi. Başkan , "Dünyanın her noktasındaki Gazianteplilerin, kendini Antepli hisseden herkesin desteğine ihtiyacımız var" dedi. SMS'le destekte bulunanlar ve iş insanları tarafından 240 bin forma satın alındı.
  1. 20.12.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Gaziantep tek yürek haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN