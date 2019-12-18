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18 Aralık 2019, Çarşamba
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Kayseri Güray’ı şikayet etti

Kayseri Güray’ı şikayet etti

eski takımı Kayseri'ye attığı golün sevincini sarı- kırmızılı taraftarlar önünde yaşamıştı. Bu sevincin ' ahlakı ve futbolcunun onurlu duruşundan yoksun şekilde' olduğunu belirten Kayseri, 31 yaşındaki oyuncuyu 'ye şikayet etti.

Gaziantepli Güray Vural, eski takımı Kayseri'ye attığı golün sevincini sarı- kırmızılı taraftarlar önünde yaşamıştı. Bu sevincin ' ahlakı ve futbolcunun onurlu duruşundan yoksun şekilde' olduğunu belirten Kayseri, 31 yaşındaki oyuncuyu 'ye şikayet etti.
  1. 18.12.2019
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