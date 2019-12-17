Sumudica sözünü tuttu
Kayserispor engelini 3 golle aşan Gaziantep FK'de moraller yerinde. Cezası nedeniyle takımını tribünden izleyen Sumudica, "Söz verdiğim gibi 20 puan yaptık. Ligde iki zor maçımız var. Kasımpaşa maçına çıkacağız ve puanlar almak için mücadele edeceğiz" dedi.
Kayserispor engelini 3 golle aşan Gaziantep FK'de moraller yerinde. Cezası nedeniyle takımını tribünden izleyen Sumudica, "Söz verdiğim gibi 20 puan yaptık. Ligde iki zor maçımız var. Kasımpaşa maçına çıkacağız ve puanlar almak için mücadele edeceğiz" dedi.
- 17.12.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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