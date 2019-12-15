Gaziantep FK Kayserispor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig'in 15. haftasında Gaziantep FK, sahasında küme düşme hattında yer alan İstikbal Mobilya Kayserispor'u konuk edecek. Zorlu karşılaşma öncesi Gaziantep'in 17 puanı, Kayserispor'un ise 10 puanı bulunuyor.

GAZİANTEP FK-KAYSERİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Gaziantep'in sahasında Kayserispor'u ağırlayacağı maç 14.00'te başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Zorlu karşılaşmayı hakem Özgür Yankaya yönetecek.

MAÇIN MUHTEMEL 11'LERİ

Gaziantep FK: Günay- Tosca, Chibsah, Oğuz, Güray, Papy, Kana Biyik, Kenan, Pawlowski, Twumasi, Kayode

Sakat: Muğdat, Muhammed, Tetteh, Morais, Furkan

Cezalı: Diarra, Jefferson

Kayserispor: Lung - Lopes, Poulain, Mert, Yasir, Djedje, Hasan, Ziya, Mensah, Emre, Kravets

Sakat: Pedro Henrique, Nurettin Korkmaz, Levent Gülen, Alpay Çelebi

Cezalı: Yok

TANER GÜMÜŞ ŞANS VERİLİRSE İLK MAÇINA ÇIKACAK

İstikbal Mobilya Kayserispor'da U19 takımında forma giyen 19 yaşındaki Taner Gümüş profesyonel oldu. 2001 doğumlu genç oyuncu ile 5 yıllık sözleşme imzalandı. Taner Gümüş, Gaziantep FK maçı kadrosunda yer aldı ve eğer şans verilirse A takımla ilk karşılaşmasına çıkacak.

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