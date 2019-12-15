Gaziantep FK Kayserispor maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Muhtemel 11'ler... - Son dakika Gazişehir Gaziantep haberleri - Fotomaç
15 Aralık 2019, Pazar
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Gaziantep FK maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Gaziantep FK Kayserispor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

'in 15. hafta maçları büyük heyecana sahne olurken, günün ilk karşılaşmasında Gaziantep FK sahasında İstikbal Mobilya 'u konuk edecek. Teknik direktör Sumudica yönetimindeki Gaziantep, ligde topladığı 17 puanla 12. sırada, geçtiğimiz hafta galip gelerek nefes alan Kayserispor ise 10 puanla küme düşme hattında yer alıyor. Peki, Gaziantep FK-Kayserispor maçı saat kaçta ve hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler ve tüm detaylar...

'in 15. haftasında Gaziantep FK, sahasında küme düşme hattında yer alan İstikbal Mobilya 'u konuk edecek. Zorlu karşılaşma öncesi Gaziantep'in 17 puanı, Kayserispor'un ise 10 puanı bulunuyor.

GAZİANTEP FK-KAYSERİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Gaziantep'in sahasında Kayserispor'u ağırlayacağı maç 14.00'te başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Zorlu karşılaşmayı hakem yönetecek.

MAÇIN MUHTEMEL 11'LERİ

Gaziantep FK: Günay- Tosca, Chibsah, Oğuz, Güray, Papy, Kana Biyik, Kenan, Pawlowski, Twumasi, Kayode

Sakat: Muğdat, Muhammed, Tetteh, Morais, Furkan

Cezalı: Diarra, Jefferson

Kayserispor: Lung - Lopes, Poulain, Mert, Yasir, Djedje, Hasan, Ziya, Mensah, Emre, Kravets

Sakat: Pedro Henrique, Nurettin Korkmaz, , Alpay Çelebi

Cezalı: Yok

TANER GÜMÜŞ ŞANS VERİLİRSE İLK MAÇINA ÇIKACAK

İstikbal Mobilya Kayserispor'da U19 takımında forma giyen 19 yaşındaki profesyonel oldu. 2001 doğumlu genç oyuncu ile 5 yıllık sözleşme imzalandı. Taner Gümüş, Gaziantep FK maçı kadrosunda yer aldı ve eğer şans verilirse A takımla ilk karşılaşmasına çıkacak.

MAÇLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR

  • Gaziantep FK ile Kayserispor, Süper Lig tarihinde ilk kez karşı karşıya geliyor. Bu sezon ligde yer alan takımlar arasında Kayserispor'un mağlup edemediği tek rakibi Yeni Malatyaspor (5 maç).
  • Bu sezon evinde oynadığı tüm maçlarda gol yiyen Gaziantep FK (7 maçta 11 gol), ilk iki karşılaşmada aldığı galibiyetlerin ardından son beş iç saha maçında rakiplerini mağlup edemedi (2B 3M).
  • Süper Lig'de çıktığı son beş deplasman maçını en az ikişer gol yiyerek kaybeden Kayserispor, bu sezon dış dahada galibiyetle tanışamayan tek takım.
  • 2019/20 Süper Lig sezonunda duran toptan en fazla gol yiyen takım Kayserispor (13).
  • Gaziantep FK bu sezon iç sahada oynadığı maçlarda rakip kalelere 23 isabetli şut çekti. Bu alanda Süper Lig'de daha düşük isabet sayısına ulaşan tek ekip Denizlispor (22).
  • Bu sezon Süper Lig'de ceza sahası dışından gol atamayan tek takım olan Kayserispor, aynı zamanda bu şekilde en fazla gol yiyen ekip konumunda (8).
  • Bu sezon Gaziantep FK formasıyla Süper Lig'de en fazla gole katkı sağlayan oyuncu olan Patrick Twumasi (5 gol & 2 asist), son dört haftada takımı adına skor katkısı yapamadı.
  • Süper Lig'in ilk 14 haftasında en fazla pas arası yapan üç oyuncudan biri Papy Djibolodji (29; Welinton ve Nazım Sangare ile birlikte).
  • Süper Lig'in 2019/20 sezonunda henüz golü olmayan oyuncular arasında rakip kaleye en fazla şut çeken isim Bernard Mensah (20).
  • Bernard Mensah, Kayserispor formasıyla çıktığı son dört Süper Lig maçının üçünde birer asist yaptı.
  1. 15.12.2019
  2. Güncelleme: 15.12.2019 10:32
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