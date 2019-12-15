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15 Aralık 2019, Pazar
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Gaziantep FK - | CANLI

Gaziantep FK - Kayserispor | CANLI

'in 15. hafta maçları büyük heyecana sahne olurken, günün ilk karşılaşmasında Gaziantep FK sahasında İstikbal Mobilya 'u konuk ediyor. Mücadelenin canlı anlatımını fotomac.com.tr'den takip edebilirsiniz...

'in 15. haftasında Gaziantep FK, sahasında küme düşme hattında yer alan İstikbal Mobilya 'u konuk ediyor. Maçın canlı anlatımı haberimizde...

MAÇIN 11'LERİ

Gaziantep XI: Günay, Oğuz, Djilobodji, Kana-Biyik, Tosca, Morais, Chibsah, Twumasi, Güray, Muhammet, Kayode

Cezalı: Diarra, Jefferson

Kayserispor XI: Lung, Mert, Poulain, Yasir, Lopes, Hüseyin, Djedje, Mensah, Ziya, Emre, Kravets

Cezalı: Yok


MAÇLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR (OPTA)

  • Gaziantep FK ile Kayserispor, Süper Lig tarihinde ilk kez karşı karşıya geliyor. Bu sezon ligde yer alan takımlar arasında Kayserispor'un mağlup edemediği tek rakibi Yeni Malatyaspor (5 maç).
  • Bu sezon evinde oynadığı tüm maçlarda gol yiyen Gaziantep FK (7 maçta 11 gol), ilk iki karşılaşmada aldığı galibiyetlerin ardından son beş iç saha maçında rakiplerini mağlup edemedi (2B 3M).
  • Süper Lig'de çıktığı son beş deplasman maçını en az ikişer gol yiyerek kaybeden Kayserispor, bu sezon dış dahada galibiyetle tanışamayan tek takım.
  • 2019/20 Süper Lig sezonunda duran toptan en fazla gol yiyen takım Kayserispor (13).
  • Gaziantep FK bu sezon iç sahada oynadığı maçlarda rakip kalelere 23 isabetli şut çekti. Bu alanda Süper Lig'de daha düşük isabet sayısına ulaşan tek ekip Denizlispor (22).
  • Bu sezon Süper Lig'de ceza sahası dışından gol atamayan tek takım olan Kayserispor, aynı zamanda bu şekilde en fazla gol yiyen ekip konumunda (8).
  • Bu sezon Gaziantep FK formasıyla Süper Lig'de en fazla gole katkı sağlayan oyuncu olan Patrick Twumasi (5 gol & 2 asist), son dört haftada takımı adına skor katkısı yapamadı.
  • Süper Lig'in ilk 14 haftasında en fazla pas arası yapan üç oyuncudan biri Papy Djibolodji (29; Welinton ve Nazım Sangare ile birlikte).
  • Süper Lig'in 2019/20 sezonunda henüz golü olmayan oyuncular arasında rakip kaleye en fazla şut çeken isim Bernard Mensah (20).
  • Bernard Mensah, Kayserispor formasıyla çıktığı son dört Süper Lig maçının üçünde birer asist yaptı.
  1. 15.12.2019
  2. Güncelleme: 15.12.2019 13:58
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