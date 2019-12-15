Gabriel Margarit: Uzun bir zaman sonra kazandığımız için mutluyuz - Son dakika Gazişehir Gaziantep haberleri - Fotomaç
15 Aralık 2019, Pazar
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Gabriel Margarit: Uzun bir zaman sonra kazandığımız için mutluyuz

Gabriel Margarit: Uzun bir zaman sonra kazandığımız için mutluyuz

Futbol Kulübü Yardımcı Antrenörü Gabriel Margarit, maçının ardından yaptığı açıklamada, "Uzun bir zaman sonra maç kazandığımız için mutluyuz" dedi.

Futbol Kulübü'nde cezalı olan Teknik Direktör Marius Sumudica'nın yerine Yardımcı basın toplantısına katılarak açıklamalarda bulundu. 'u 3-0 yenerek uzun süren galibiyet hasretine son verdiklerini söyleyen Margarit, "Maçı kazandığımız için mutluyuz. Uzun zaman sonra iç sahada bir maç kazandığımız için de ayrıca mutluyuz. Bizim için zor bir maçtı. Maçı değerlendirecek olursak, maçının iki bölümü vardı. Maçın ilk yarısı biraz vasattı ama ikinci yarı yaptığımız değişikliklerle maçı kazandık. Sonuçta 3 puan Gaziantep'in oldu, bizim oldu. İkinci yarıda hocamız kulübede olmamasına rağmen taktiklerimizi değiştirmemizi istedi. Bu da takıma olumlu yansıdı. Bizim için önemli bir avantaj oldu. Hocamızın yukarıdan oyunu değiştirmemizi, sistemi değiştirmemizi istemesi olumlu yansıdı. Galibiyetten ötürü oyuncularımı ve taraftarlarımız tebrik ediyorum. Artık önümüzde iki maç kaldı ve biz bu iki maçı da kazanıp 6 puan almak istiyoruz. Zorlu iki maçımız ve çok sayıda sakat oyuncumuz var. Bizim için kolay olmayacak" diye konuştu.

  1. 15.12.2019
  2. Güncelleme: 15.12.2019 18:13
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