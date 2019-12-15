Gabriel Margarit: Uzun bir zaman sonra kazandığımız için mutluyuz
Gaziantep Futbol Kulübü Yardımcı Antrenörü Gabriel Margarit, Kayserispor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Uzun bir zaman sonra maç kazandığımız için mutluyuz" dedi.
Gaziantep Futbol Kulübü'nde cezalı olan Teknik Direktör Marius Sumudica'nın yerine Yardımcı Antrenör Gabriel Margarit basın toplantısına katılarak açıklamalarda bulundu. Kayserispor'u 3-0 yenerek uzun süren galibiyet hasretine son verdiklerini söyleyen Margarit, "Maçı kazandığımız için mutluyuz. Uzun zaman sonra iç sahada bir maç kazandığımız için de ayrıca mutluyuz. Bizim için zor bir maçtı. Maçı değerlendirecek olursak, maçının iki bölümü vardı. Maçın ilk yarısı biraz vasattı ama ikinci yarı yaptığımız değişikliklerle maçı kazandık. Sonuçta 3 puan Gaziantep'in oldu, bizim oldu. İkinci yarıda hocamız kulübede olmamasına rağmen taktiklerimizi değiştirmemizi istedi. Bu da takıma olumlu yansıdı. Bizim için önemli bir avantaj oldu. Hocamızın yukarıdan oyunu değiştirmemizi, sistemi değiştirmemizi istemesi olumlu yansıdı. Galibiyetten ötürü oyuncularımı ve taraftarlarımız tebrik ediyorum. Artık önümüzde iki maç kaldı ve biz bu iki maçı da kazanıp 6 puan almak istiyoruz. Zorlu iki maçımız ve çok sayıda sakat oyuncumuz var. Bizim için kolay olmayacak" diye konuştu.
- 15.12.2019
- Güncelleme: 15.12.2019 18:13
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Toplam 2
Yorum
Yasama GS'da problem futbolculardan ziyade Terim'den kaynaklanıyor. Bunu daha hazırlık maçlarında söyledim. Hoca takımın eksiklerini görmüyor.
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Medipol Başakşehir'e çılgın gelir!
Toplam 1
Yorum
HCK/BJK GAZETE BAŞLIKLARIMIZ "BAŞARISIZLARA" AYRILMIŞ, YÜZÜMÜZÜ AĞIRTAN (BAŞAKŞEHİR) İN ESAMESİ BİLE YOK ÇOOOK YAZIK ÇOOOK.. HELAL OLSUN BAŞAKŞEHİR.
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Avrupa'daki 4 galibiyetin 3'ü Başakşehir'den
Toplam 1
Yorum
austin trabzon yapılanıyormuşta iyi yoldaymışta önüne gelene yeniliyor hem de vasat tkmlara neymiş genç oynatıyo iyide avrupaya rezil olmak nolacak
Gabriel Margarit: Uzun bir zaman sonra kazandığımız için mutluyuz haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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