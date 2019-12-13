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13 Aralık 2019, Cuma
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Sumudica’ya 1 maç men

Sumudica’ya 1 maç men

kararları açıklandı. maçında tribünlere yaptığı hareket nedeniyle FK 'ya 1 maç men cezası verildi.

kararları açıklandı. maçında tribünlere yaptığı hareket nedeniyle FK 'ya 1 maç men cezası verildi. , Y.Malatya, ve 'ye de taraftarlarının neden olduğu çeşitli nedenlerden tribün blokesi ve para cezaları verildi.
  1. 13.12.2019
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