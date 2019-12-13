Mehmet Büyükekşi: Cumhurbaşkanımız 1 numara

Gaziantep FK Başkanı Mehmet Büyükekşi, Fotomaç'ı ziyaret etti ve hemen her konuda samimi açıklamalar yaptı. 'Gaziantep Tek Yürek, Kırmızı Siyaha Tam Destek' kampanyası ile sözlerine başlayan Büyükekşi şu bilgileri verdi: "Gaziantep Tek Yürek, Kırmızı Siyaha Tam Destek' kampanyamızı hayata geçirdik. Taraftarlarımız 8827'ye mesaj atarak, satın alacakları formalarla ve banka hesaplarımız aracılığıyla kulübümüze destek olabilecekler. Tüm Gazianteplilerin desteğine ihtiyacımız var. Hedefimiz 10 milyon TL toplamak. Kampanya kapsamında Gaziantep ve İstanbul'da iki gala gecesi düzenleyeceğiz. Biz bu kampanya ile birlikte 18 Aralık'ta Gaziantep'te yaklaşık bin kişinin katılacağı önemli bir gala gecesi düzenleyeceğiz. Burada sanatçılarımız Muazzez Ersoy ve Mustafa Keser de sahne alacak. Gaziantep'teki iş adamlarını, esnafları, bürokratları, memurları yani herkesi ağırlayacağız ve orada forma satışı gerçekleştireceğiz. 21 Aralık'ta ise İstanbul'da beş yüz kişinin katılacağız ikinci bir gala gecesi düzenleyerek forma satışı yapacağız. Buradaki amacımız kulübe sadece maddi olarak destek sağlamak değil. Önemli olan miktar ne olursa olsun her kesimden katkı sağlamasını mümkün kılmak ve bir sahiplenme duygusu oluşturmaktır" ifadelerini kullandı.

20 BİN TARAFTAR

Süper Lig'de geride kalan 14 haftada 17 puanla 11'inci sırada yer alan Gaziantep FK'nın Başkanı şu ana kadar ligdeki hedeflerine ulaşma yönünde emin adımlarla ilerlediklerini dile getirdedet şunları söyledi: "Türkiye'nin önemli bir takımı olmak istiyoruz. Gaziantep geçmişte bu başarıları birçok sefer tekrarladı, şehrin bu konuda geçmişten gelen önemli bir tecrübesi var. Taraftarlarımızın sayısını artırmak istiyoruz, şu anda yaklaşık 10-12 bin seyirci ile oynuyoruz. Galatasaray ve Beşiktaş gibi takımlarla maç yaptığımız zaman bu sayı 15-16 binlere çıkıyor ama bizim hedefimiz 20 bin seyirciye çıkabilmek çünkü stadımız 33 bin 500 kişilik. Ben özellikle Gaziantep'te yaşayan vatandaşlarımızı maça davet ediyorum. Futbol 11 kişiyle oynanıyor ama 12'nci güç seyirciler. Taraftarlarımızın desteğini arkamıza alıp daha güçlü olacağımıza inanıyorum" dedi.

CUMHURBAŞKANIMIZ 1 NUMARA

Büyükekşi, Sumudica'nın ülkesi Romanya'da yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da övgüler yağdırdığını ve "Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk futbolu için yaptıklarını kimse yapmamıştır. İki banka ile temasa geçip tüm kulüplerin borcunu 10-15 yıla yaydırdı. Futbol için çok önemli işler yaptı. Benim için Erdoğan, 1 numaradır. Yaptırdığı stadyumlar harika" dediğini belirterek, "Hatta bu lafları söylediği için yurt dışında birçok olumsuz tepki almış. Kendisine 'neden böyle konuşuyorsun' denmiş. Ama o 'Benim için hiç önemli değil. Cumhurbaşkanını seviyorum ve benim için 1 numaradır' diyor. Yani Cumhurbaşkanımıza özel bir sevgisi ve hayranlığı var" ifadesini kullandı.

YERLİ SAYISI ARTAR

Başkan Büyükekşi, kulübün borcunun bulunmaması ile ilgili olarak, "Aslında zaten ana amaç bu; kulüplerin gelir ve gider dengesini eşit duruma getirebilmesi. Eğer kulüpler bunu sağlayabilirse önleri daha açık olacak. Altyapıya özellikle önem vermek istiyoruz. Altyapıdan oyuncularımızı profesyonel takıma kazandırıp yerli oyuncu sayımızı artırmak istiyoruz. Şu anda genelde 3 yerli, 8 yabancı oyuncuyla oynuyoruz. Bunun sayısını daha geliştirmek ve kısa sürede yerli oyuncu sayımızı yarı yarıya getirmek istiyoruz. Bu yüzden de altyapı son derece önemli. Bankalardan kredi alma gibi bir hedefimiz yok. Onun yerine; kendi kaynaklarımızla, kendi şehrimizde yaşayanların takıma gerek kombine alarak gerek reklam vererek destek olması" diye konuştu.

TEKLİF GELİYORDU

Rumen teknik adam Marius Sumudica ile olan 1 yıllık sözleşmelerini 2 yıla çıkardıklarını belirten Büyükekşi, "Sumudica ile biz geldiğimizde 1 yıllık sözleşme yapılmıştı. Biz başlar başlamaz birkaç hafta sonra takımımız da çok iyi bir yere gelmişti, 5'inci durumdaydı. Hem istikrarı sağlamak hem futbolcuların hocalarına olan güvenini artırmak, hocamıza da başta Romanya Milli Takımı olmak üzere talepler vardı, bunların da önünü kesebilmek için bir yıllık sözleşmesini 1 yıl daha uzatarak 2 yıllık sözleşme haline getirdik. Çünkü hocamız Romanya'da bir dergide 'En iyi Rumen teknik adam' seçilmişti" ifadelerini kullandı.

TEŞEKKÜR EDERİZ

Gaziantep Valisi Davut Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e özel olarak teşekkür etmek istediğini vurgulayan Başkan Büyükekşi şöyle devam etti: "Her konuda bize yardımcı oluyorlar, ilgileniyorlar. Vali Bey her maçımıza gelir. Kendisi protokolde oturmasına rağmen kombine satın aldı. Maça parası ile geliyor. Ayrıca Gaziantep'teki organizasyon için kendisine 100 tane davetiye gönderdim. Organizasyonun baş davetlisi kendisi. Ama eşi ile kendisinin parasını biner lira bankaya yatırmış. 'Önce ben ödemeliyim ki diğerlerine söyleyebileyim' dedi. Bu kadar hassas davranıyor."

EVET HOCAMIZ AGRESİF

Teknik direktörleri Sumudica'nın afresif bir yapısı olduğunu belirten Başkan, "Kendisi ile Konya'da yaptıkları ile ilgili konuştum. Bütün ailesine küfredildiğini söyledi. Ona 'Gerekirse maçlara kulak tıkacı ile çık' dedim. Daha dikkatli olması gerekir. Kendisi de özür dileyeceğini söylüyor. Hocamız bazı konularda şov yapmayı seviyor. Yapmacık değil gerçek şov yapıyor. Kendisi 'Yenildiğimiz maçtan sonra hanım ve çocuklar benimle ilgilenmez' diyor" ifadesini kullandı.

TÜRK VATANDAŞI OLACAK

Başkan Büyükekşi, teknik direktör Sumudica'nın Türk vatandaşı olmak istediğini belirterek, "İç işleri bakanlığı ile bu konuyu görüştük. Sayım Valimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız devreye girdi. İç işleri bakanımız olumsuz bakmadı. Sürece takip edeceğiz" dedi.

3-4 TAKVİYE YAPACAĞIZ

Büyükekşi, ligin ilk yarısında birtakım şanssızlıklar yaşadıklarını ve takımda 7 sakat olduğunu dile getirerek, "Forvetimiz Kayode iki kez ceza aldı, 6 maç oynayamadı. Muhammet Demir, santrfor oyuncumuz, fıtık ameliyatı oldu, Konya maçında kısa süre oynadı. İki sol bekimiz sakat. İnşallah doğru transferleri yapar, takımımızı 2'nci devre daha iyi yerlere taşırız diye ümit ediyoruz. Hocamız bizden 6 numara, forvet ve 10 numara için futbolcu istedi" diye konuştu.