Kayseri karşılaşması final

Ligde 4 maçtır kazanamayan Gaziantep FK, Kayseri maçıyla bu hasretine son vermek istiyor. İlk yarı için 21-22 puan hedefleyen Marius Sumudica, "Kayseri ile final niteliğinde bir maç bizi bekliyor. Bu finali geçtiğimizde hedefimize büyük oranda ulaşırız" diye konuştu.