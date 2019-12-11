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11 Aralık 2019, Çarşamba
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karşılaşması final

Kayseri karşılaşması final

Ligde 4 maçtır kazanamayan Gaziantep FK, maçıyla bu hasretine son vermek istiyor. İlk yarı için 21-22 puan hedefleyen Marius Sumudica, "Kayseri ile final niteliğinde bir maç bizi bekliyor. Bu finali geçtiğimizde hedefimize büyük oranda ulaşırız" diye konuştu.

Ligde 4 maçtır kazanamayan Gaziantep FK, maçıyla bu hasretine son vermek istiyor. İlk yarı için 21-22 puan hedefleyen Marius Sumudica, "Kayseri ile final niteliğinde bir maç bizi bekliyor. Bu finali geçtiğimizde hedefimize büyük oranda ulaşırız" diye konuştu.

  1. 11.12.2019
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