Antep’in hedefi büyük
Süper Lig'in yeni takımı Gaziantep Futbol Kulübü'nde Başkan Mehmet Büyükekşi, bu yıl Süper Lig'deki hedeflerinin ilk 11 içerisinde yer almak olduğunu söyledi.
Süper Lig'in yeni takımı Gaziantep Futbol Kulübü'nde Başkan Mehmet Büyükekşi, bu yıl Süper Lig'deki hedeflerinin ilk 11 içerisinde yer almak olduğunu söyledi. Türkiye'nin önemli bir takımı olmak istediklerinin altını çizen Başkan Büyükekşi, "Taraftarlarımızın desteğiyle daha güçlü olacağımıza inanıyorum" değerlendirmesinde bulundu.
- 4.12.2019
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ozzy oziii
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hakan volkan gelmeden önce takım süperdi volkan takıma dahil oldu yine takım eski havasına büründü enteresan
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vaner Değerli başkan. bu taraftar sizi istedi. Size güveniyoruz. Beşiktaşın başarısı dışında mutlu olamayız.Size ve tüm takıma başarılar dileriz.
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