Antep’in hedefi büyük

Süper Lig'in yeni takımı Gaziantep Futbol Kulübü'nde Başkan Mehmet Büyükekşi, bu yıl Süper Lig'deki hedeflerinin ilk 11 içerisinde yer almak olduğunu söyledi. Türkiye'nin önemli bir takımı olmak istediklerinin altını çizen Başkan Büyükekşi, "Taraftarlarımızın desteğiyle daha güçlü olacağımıza inanıyorum" değerlendirmesinde bulundu.