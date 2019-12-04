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04 Aralık 2019, Çarşamba
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Antep’in hedefi büyük

Antep’in hedefi büyük

Süper Lig'in yeni takımı 'nde Başkan Mehmet Büyükekşi, bu yıl Süper Lig'deki hedeflerinin ilk 11 içerisinde yer almak olduğunu söyledi.

Süper Lig'in yeni takımı 'nde Başkan Mehmet Büyükekşi, bu yıl Süper Lig'deki hedeflerinin ilk 11 içerisinde yer almak olduğunu söyledi. Türkiye'nin önemli bir takımı olmak istediklerinin altını çizen Başkan Büyükekşi, "Taraftarlarımızın desteğiyle daha güçlü olacağımıza inanıyorum" değerlendirmesinde bulundu.

  1. 4.12.2019
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