Gaziantep FK'de kupa mesaisi
Gaziantep Futbol Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında 5 Aralık Perşembe günü günü karşılaşacağı GMG Kırklarelispor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Marius Sumudica yönetimindeki antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü. Dayanıklılık ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan idman, taktik çalışmaların ardından gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.
Kırmızı-siyahlı takım, yarın sabah gerçekleştireceği antrenmanın ardından önce hava yolu ile İstanbul'a, ardından da kara yoluyla karşılaşmanın oynanacağı Kırklareli'ne geçerek kampa girecek.
- 03.12.2019
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Girdi ve kart gördü
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ozzy oziii
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‘Kasıtlı’ iddiası!
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hakan volkan gelmeden önce takım süperdi volkan takıma dahil oldu yine takım eski havasına büründü enteresan
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Ahmet Nur Çebi: Verdiğimiz sözün arkasındayız
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vaner Değerli başkan. bu taraftar sizi istedi. Size güveniyoruz. Beşiktaşın başarısı dışında mutlu olamayız.Size ve tüm takıma başarılar dileriz.
Gaziantep FK'de kupa mesaisi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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