Gaziantep FK'de kupa mesaisi

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Marius Sumudica yönetimindeki antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü. Dayanıklılık ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan idman, taktik çalışmaların ardından gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.

Kırmızı-siyahlı takım, yarın sabah gerçekleştireceği antrenmanın ardından önce hava yolu ile İstanbul'a, ardından da kara yoluyla karşılaşmanın oynanacağı Kırklareli'ne geçerek kampa girecek.