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01 Aralık 2019, Pazar
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Marius Sumudica: Mağlubiyeti hak etmedik

Marius Sumudica: Mağlubiyeti hak etmedik

Sumudica, Denizlispor yenilgisinin ardından, "Bugün mağlubiyeti hak etmediğimiz bir maç oynadık” dedi.

Sumudica, Denizlispor'a sahalarında 2-1 kaybettikleri için üzgün olduğunu söyledi. Sumudica, maç sonu basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Bugün mağlubiyeti hak etmediğimiz bir maç oynadık. İlk yarı özellikle iyi oynadık. Fırsatlar da yakaladık, golü de bulduk ama faul nedeniyle iptal edildi. İkinci yarıda da golü bulduk. Sonrasında oyuncularıma uyarıda bulunmuştum golü bulduktan sonraki 5 dakika çok önemli diye ama rakibimize bütün sahaya açtık ve akabinde hemen gol yedik. Rakibimizin iki golü de kontrataktan geldi. Bütün hafta bunu hazırlamıştık, oyuncularımı ileride hızlı oyuncuları var diye uyarmıştım ama risk almamak için defansı hazır tutamadık ve maçı 2-1 kaybettik. Her maç aynı oyuncu değişikliklerini yapıyorum. Yedek kulübesinde farklılık oluşturacak oyuncu yok elimde. Oyuna sokabileceğim sadece 2-3 tane oyuncum var" ifadelerini kullandı.

  1. 01.12.2019
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