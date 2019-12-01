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01 Aralık 2019, Pazar
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16 puan mucize

16 puan mucize

, 12 haftada 16 puanın mucize olarak görüldüğünü söyledi.

Teknik Direktörü Marius Sumudica, 12 haftada 16 puanın mucize olarak görüldüğünü söyledi. Sumudica, "Kimse 16 puan aldığımıza inanamıyor. Ben her maçta 3 puan istiyorum. 'de maç kazanmak gerçekten çok zor. 'yi de taraftar desteğiyle yenmek istiyoruz" diye konuştu.
  1. 1.12.2019
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