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30 Kasım 2019, Cumartesi
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FK Horoz’a hazır

Gaziantep FK Horoz’a hazır

Ligde 2 maçtır kazanamayan G.Antep FK, galibiyet hasretine maçıyla son vermek istiyor. Futbolculardan Biyik ve , tek düşüncülerinin galibiyet olduğunu söylerken, "İçeride taraftarımızla güçlüyüz. Umarım 3 puanı alırız" ifadelerini kullandı.

Ligde 2 maçtır kazanamayan G.Antep FK, galibiyet hasretine maçıyla son vermek istiyor. ve , tek düşüncülerinin galibiyet olduğunu söylerken, "İçeride taraftarımızla güçlüyüz. Umarım 3 puanı alırız" ifadelerini kullandı.

  1. 30.11.2019
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